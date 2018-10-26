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На Дону в столкновении «Дэу» и КамАЗа пострадал 33-летний водитель иномарки

На Дону в столкновении «Дэу» и КамАЗа пострадал 33-летний водитель иномарки
В Тарасовском районе Ростовской области в столкновении «Дэу Гентра» и КамАЗа пострадал 33-летний водитель иномарки. Авария произошла днем 30 октября на 889-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель «Дэу» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным КамАЗом.

- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - отметили отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами его доставили в больницу.

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