На Дону в столкновении «Дэу» и КамАЗа пострадал 33-летний водитель иномарки
В Тарасовском районе Ростовской области в столкновении «Дэу Гентра» и КамАЗа пострадал 33-летний водитель иномарки. Авария произошла днем 30 октября на 889-м километре трассы М-4 «Дон».
По предварительным данным, водитель «Дэу» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным КамАЗом.
- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - отметили отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами его доставили в больницу.