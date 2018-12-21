На Дону в продуктовом магазине случился пожар



Фото: U74.ru



В Каменске-Шахтинском в продуктовом магазине произошёл пожар. Возгорание случилось в торговой точке, расположенной на улице Вокзальной.



Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного пожарной службы 24 декабря в 8:15. На место происшествия выехал один расчет. На момент прибытия спасателей горение происходило на площади 10 квадратных метров.

- На ликвидацию огня пожарным понадобилось несколько минут, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.