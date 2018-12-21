Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону в продуктовом магазине случился пожар

На Дону в продуктовом магазине случился пожар
Фото: U74.ru

В Каменске-Шахтинском в продуктовом магазине произошёл пожар. Возгорание случилось в торговой точке, расположенной на улице Вокзальной.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного пожарной службы 24 декабря в 8:15. На место происшествия выехал один расчет. На момент прибытия спасателей горение происходило на площади 10 квадратных метров.
- На ликвидацию огня пожарным понадобилось несколько минут, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.