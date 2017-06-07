Авторизация

Регистрация
  • USD 56.99
  • EUR 64.15
Новости

Происшествия

0

На Дону в пожаре в частном доме погиб мужчина

На Дону в пожаре в частном доме погиб мужчина

В Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в селе Васильево-Ханжоновка Неклиновского района.

Сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на улице Галухина поступило в оперативные службы 8 июня в 8:15. На момент прибытия спасателей огнём было охвачено 4 кв. м помещения.

После того как пожарные потушили пламя, в доме было обнаружено тело 65-летнего хозяина дома. В ликвидации возгорания участвовали два спасателя и одна единица техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!