На Дону в пожаре в частном доме погиб мужчина





В Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в селе Васильево-Ханжоновка Неклиновского района.



Сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на улице Галухина поступило в оперативные службы 8 июня в 8:15. На момент прибытия спасателей огнём было охвачено 4 кв. м помещения.



После того как пожарные потушили пламя, в доме было обнаружено тело 65-летнего хозяина дома. В ликвидации возгорания участвовали два спасателя и одна единица техники.