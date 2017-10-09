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На Дону в пожаре погиб 4-летний ребёнок

На Дону в пожаре погиб 4-летний ребёнок

В городе Каменске-Шахтинском в пожаре погиб 4-летний ребёнок. Возгорание произошло на улице Пархоменко ночью 11 октября.

Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, одноэтажный деревянный дом с мансардой уже полностью был охвачен пламенем. В нём проживала многодетная семья. Родители и семь детей успели выбраться из дома, а 4-летний мальчик остался внутри.
- В 06.45 при разборке завалов на месте пожара обнаружено тело погибшего ребёнка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь пожарных. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. По факту случившегося проводится проверка.

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