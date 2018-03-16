На Дону в пожарах пострадали мужчина и женщина



Два человека пострадали при пожарах за сутки в Ростовской области.



18 марта в начале седьмого утра в Волгодонске на улице Ленина произошёл пожар в пятиэтажном доме. Огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров. В результате происшествия пострадал женщина.



К тушению привлекались 18 спасателей и четыре единицы техники.



В этот же день около половины шестого вечера в Азове загорелась хозпостройка на улице Кирова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При пожаре пострадал мужчина.



В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных и две единицы техники.



Причины пожаров устанавливаются.