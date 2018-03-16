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На Дону в пожарах пострадали мужчина и женщина

На Дону в пожарах пострадали мужчина и женщина
Два человека пострадали при пожарах за сутки в Ростовской области.

18 марта в начале седьмого утра в Волгодонске на улице Ленина произошёл пожар в пятиэтажном доме. Огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров. В результате происшествия пострадал женщина.

К тушению привлекались 18 спасателей и четыре единицы техники.

В этот же день около половины шестого вечера в Азове загорелась хозпостройка на улице Кирова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При пожаре пострадал мужчина.

В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных и две единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.

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