На Дону в многоквартирном доме произошёл пожар, есть погибший
В Новошахтинске произошёл пожар в многоквартирном одноэтажном доме. ЧП случилось 22 ноября на улице Сеченого около 14:00.
Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
- В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
После тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 55-летний мужчина.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.