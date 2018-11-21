Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону в многоквартирном доме произошёл пожар, есть погибший

На Дону в многоквартирном доме произошёл пожар, есть погибший
В Новошахтинске произошёл пожар в многоквартирном одноэтажном доме. ЧП случилось 22 ноября на улице Сеченого около 14:00.

Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.

- В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

После тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 55-летний мужчина.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.