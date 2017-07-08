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На Дону в массовом ДТП с пятью автомобилями пострадали два человека: видео

На Дону в массовом ДТП с пятью автомобилями пострадали два человека: видео

В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей и двумя пострадавшими.

Происшествие случилась днём 10 июля на седьмом километре трассы Самбек - Матвеев-Курган. На дороге столкнулись «Опель Астра», ВАЗ -2115, ГАЗ-2790, «Мерседес Бенц» и «Опель Вектра».

По предварительным данным, 25-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-2790, под управлением 27-летнего молодого человека. После удара автомобили отбросило на «Мерседес Бенц», «Опель Вектра» и ВАЗ-2116.
- В ДТП пострадали и были госпитализированы 52-летний водитель «пятнадцатой» и его 30-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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