На Дону в массовом ДТП пострадали два человека: видео



В Таганроге произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась на улице Москатова 13 декабря около 12 часов.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний водитель «Мазды» в районе дома № 20 не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой» под управлением 40-летнего мужчины.



От удара машину отбросило в сторону, и она врезалась в «Хендай Акцент», за рулём которого был 57-летний водитель. Иномарка по инерции откатилась и столкнулась с «Исузу» под управлением 52-летнего дончанина.



В результате аварии травмы получили водители «Мазды» и «Акцента».



- Пострадавшие были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве.



По факту происшествия проводится проверка.



