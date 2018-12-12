Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону в массовом ДТП пострадали два человека: видео

На Дону в массовом ДТП пострадали два человека: видео
В Таганроге произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась на улице Москатова 13 декабря около 12 часов.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний водитель «Мазды» в районе дома № 20 не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой» под управлением 40-летнего мужчины.

От удара машину отбросило в сторону, и она врезалась в «Хендай Акцент», за рулём которого был 57-летний водитель. Иномарка по инерции откатилась и столкнулась с «Исузу» под управлением 52-летнего дончанина.

В результате аварии травмы получили водители «Мазды» и «Акцента».

- Пострадавшие были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.