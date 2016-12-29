На Дону в лобовом столкновении легковушек погибла женщина-водитель



В Ростовской области в ДТП погибла женщина водитель.



14 января около 15 часов лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Форд Фокус». Авария произошла в Ремонтненском районе на 55 километре трассы Заветное – Ремонтное.

- 61-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Форд Фокус», под управлением 35-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель «Лады» погибла на месте. Получили травмы и были доставлены в больницу 54-летняя и 35-летняя пассажирки «Форд Фокус».



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.