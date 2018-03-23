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На Дону в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки погиб пассажир

На Дону в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки погиб пассажир

В Ростовской области столкнулись «ВАЗ-2106», КамАЗ и грузовой «Вольво». ДТП случилось днём 25 марта на 292-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, грузовой «Вольво» под управлением 48-летнего водителя врезался в «шестерку» на повороте. Из-за удара ВАЗ вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом.
-В результате аварии 51-летний пассажир «шестерки» погиб на месте происшествия, водитель легковушки пострадал и с множественными травмами был доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.

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