На Дону в ДТП пострадали два парня из Краснодарского края: видео



Два 19-летних студента из Краснодарского края пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария случилась примерно в 19 часов 26 августа в Новочеркасске на Харьковской улице.



Как видно на записи, как «ВАЗ-2114» на большой скорости «вылетает» на встречную полосу. В этот момент он сталкивается с микроавтобусом «Форд Транзит».



По информации портала DonDay.ru, во время ДТП пострадали двое 19-летних жителей станицы Кущевской Краснодарского края. Их отвезли в больницу.





