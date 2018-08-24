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На Дону в ДТП пострадали два парня из Краснодарского края: видео

На Дону в ДТП пострадали два парня из Краснодарского края: видео
Два 19-летних студента из Краснодарского края пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария случилась примерно в 19 часов 26 августа в Новочеркасске на Харьковской улице.

Как видно на записи, как «ВАЗ-2114» на большой скорости «вылетает» на встречную полосу. В этот момент он сталкивается с микроавтобусом «Форд Транзит».

По информации портала DonDay.ru, во время ДТП пострадали двое 19-летних жителей станицы Кущевской Краснодарского края. Их отвезли в больницу.


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