На Дону в ДТП пострадали 8 человек, в том числе ребёнок





В Ростовской области в ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Авария произошла на севере области, в Миллеровском районе, 25 сентября.



На трассе Миллерово – Криворожье 47-летний водитель «Лады Гранты» превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21099», за рулём которого находился 21-летний парень.

- В аварии пострадали водитель, 23-летний и 20-летний пассажиры «девяносто девятой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Также госпитализированы 51-летняя и 38-летняя женщины, 47-летний и 54-летний мужчины, а также 12-летний мальчик, ехавшие в «Ладе».



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.