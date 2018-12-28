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На Дону в ДТП погиб мужчина, еще трое, в том числе ребенок, пострадали

На Дону в ДТП погиб мужчина, еще трое, в том числе ребенок, пострадали
Фото для иллюстрации.

В Ростовской области столкнулись «ВАЗ-2114» и «Рено Симбол», в результате погиб мужчина, еще трое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 декабря на 2-м километре трассы Ростов - Волгодонск.

По предварительным данным, 38-летний мужчина на «ВАЗ-2114», совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной иномаркой.

В результате ДТП водитель отечественного авто получил травмы несовместимые с жизнью. 31-летний владелец «Рено» и два его пассажира – 35 летняя женщина и двухлетняя девочка - пострадали и были госпитализированы.

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