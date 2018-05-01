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На Дону в доме мужчины нашли боеприпасы для стрелкового оружия

На Дону в доме мужчины нашли боеприпасы для стрелкового оружия
Более тысячи патронов хранил у себя житель Ростовской области. Боеприпасы были обнаружены в доме 57-летнего мужчины в Кагальницком районе.

- Стражи порядка изъяли примерно тысячу патронов калибра 5,45 мм для стрелкового оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. - По словам экспертов, пули пригодны для стрельбы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
На Дону в доме мужчины нашли боеприпасы для стрелкового оружияНа Дону в доме мужчины нашли боеприпасы для стрелкового оружия

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