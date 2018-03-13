На Дону утонули два рыбака, провалившись под лёд





В Ростовской области погибли два рыбака. Трагический случай произошёл в городе Волгодонске 14 марта.



Около 14 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе 15-го котлована на реке Дон провалились под лёд два рыбака. На место происшествия прибыли четыре спасателя.

- По прибытии на место было выполнено четыре спуска, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - В 15.55 тела двух погибших мужчин подняли со дна водоёма.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.