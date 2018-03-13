Авторизация

Регистрация


  • USD 56.94
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону утонули два рыбака, провалившись под лёд

На Дону утонули два рыбака, провалившись под лёд

В Ростовской области погибли два рыбака. Трагический случай произошёл в городе Волгодонске 14 марта.

Около 14 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе 15-го котлована на реке Дон провалились под лёд два рыбака. На место происшествия прибыли четыре спасателя.
- По прибытии на место было выполнено четыре спуска, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - В 15.55 тела двух погибших мужчин подняли со дна водоёма.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.