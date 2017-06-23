На Дону умерла 7-летняя девочка, выпив стакан вина, оставленный матерью





В Усть-Донецком районе Ростовской области умерла 7-летняя девочка, выпив стакан вина, который мать оставила у детской кроватки. В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, выпившая женщина поставила на тумбочку рядом с кроватью 7-летней дочери пластиковый стакан с вином и ушла из спальни. Девочка выпила содержимое стакана и заснула. На следующий день она умерла.

- В результате отравления этиловым (винным) спиртом, приведшим к развитию острой полиорганной недостаточности, отёку головного мозга и легких, ребёнок скончался, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.