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На Дону умерла 7-летняя девочка, выпив стакан вина, оставленный матерью

На Дону умерла 7-летняя девочка, выпив стакан вина, оставленный матерью

В Усть-Донецком районе Ростовской области умерла 7-летняя девочка, выпив стакан вина, который мать оставила у детской кроватки. В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, выпившая женщина поставила на тумбочку рядом с кроватью 7-летней дочери пластиковый стакан с вином и ушла из спальни. Девочка выпила содержимое стакана и заснула. На следующий день она умерла.
- В результате отравления этиловым (винным) спиртом, приведшим к развитию острой полиорганной недостаточности, отёку головного мозга и легких, ребёнок скончался, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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