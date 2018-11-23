На Дону у местных жителей нашли 4 000 литров контрафактного алкоголя
В Красносулинском районе оперативники задержали двоих мужчин, изготавливавших суррогатный алкоголь.
Во время обыска было обнаружено около четырёх тысяч литров алкогольной продукции, разлитой в бутылки с этикетками популярных марок. Также в гараже нашли полторы тысячи литров прозрачной жидкости, содержащей спирт.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции без маркировки, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Общая сумма изъятой продукции составила более полумиллиона рублей.