На Дону трёхнедельная малышка, не получив помощи, скончалась от пневмонии



В городе Батайске трёхмесячная малышка умерла от пневмонии. Мама девочки Алена Р. во время беременности ни в чем себя не ограничивала, вела разгульный образ жизни. Её муж недавно освободился из колонии, где отбывал наказание во второй раз.



Несмотря на это, женщина родила здорового ребёнка, а вот сохранить ему жизнь не сумела. После появления на свет малышки образ жизни семьи не изменился. По словам соседей, в их квартире в многоэтажке в Авиагородке часто устраивались шумные застолья.



Крошку женщина выносила на улицу практически раздетую, пишут «Плохие новости». В результате девочка заболела пневмонией. Состояние младенца ухудшалось с каждым днём, однако нерадивая мать даже не показала её врачам. Спустя две недели малышка умерла. Когда ребёнок уже не подавал признаков жизни, отец вызвал скорую помощь. Но прибывшие врачи только констатировали смерть.



Добавим, что это второй ребенок Алены Р. Старшего сына воспитывают бабушка с дедушкой.