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На Дону трактор врезался в автобус с пассажирами

На Дону трактор врезался в автобус с пассажирами
Фото: Газета «ПИК»
Сельскохозяйственный трактор врезался в пассажирский автобус в Ростовской области. ДТП произошло 19 ноября в Каменске-Шахтинском.

По предварительным данным, трактор двигался за автобусом № 123 по улице Буденного. В какой-то момент водитель сельхозтехники не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с общественным транспортом.

В результате удара у автобуса сильно смяло заднюю часть. Трактор также получил механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв. Ни пассажиры автобуса, ни водитель трактора серьезных травм не получили.

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