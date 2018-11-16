На Дону трактор врезался в автобус с пассажирами



Фото: Газета «ПИК»

Сельскохозяйственный трактор врезался в пассажирский автобус в Ростовской области. ДТП произошло 19 ноября в Каменске-Шахтинском.



По предварительным данным, трактор двигался за автобусом № 123 по улице Буденного. В какой-то момент водитель сельхозтехники не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с общественным транспортом.



В результате удара у автобуса сильно смяло заднюю часть. Трактор также получил механические повреждения.



К счастью, обошлось без жертв. Ни пассажиры автобуса, ни водитель трактора серьезных травм не получили.