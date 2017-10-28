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На Дону «Тойоту» разорвало пополам при столкновении с деревом: водитель погиб, пассажир пострадал

На Дону «Тойоту» разорвало пополам при столкновении с деревом: водитель погиб, пассажир пострадал
В Ростовской области «Тойота Марк» вылетела в кювет: водитель погиб, пассажир пострадал.

Трагедия произошла около 14 часов на четвертом километре трассы Ростов-Ставрополь 30 октября.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От сильного удара автомобиль буквально разорвало на две части.
- Во время столкновения 30-летний водитель «Тойоты» погиб на месте аварии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 48-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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