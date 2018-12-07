На Дону таксист погиб, врезавшись на высокой скорости в столб: видео



В Шахтах водитель такси разбился насмерть, врезавшись на высокой скорости в столб. Смертельное ДТП случилось 10 декабря около шести часов утра на трассе Центр — Артём.



В этот час на дороге была плохая видимость из-за тумана. Как сообщает DonDay Шахты, сила удара была настолько сильной, что капот автомобиля буквально «обнял» столб.



Чтобы достать водителя, пришлось вызывать бригаду спасателей. Добраться до пострадавшего было невозможно, поэтому сотрудникам МЧС пришлось разрезать смятую машину.



К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался, не дождавшись приезда медиков. При нём не было документов, удостоверяющих личность.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



