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На Дону столкнулись три авто: пострадал пенсионер

На Дону столкнулись три авто: пострадал пенсионер
В Ростовской области на трассе столкнулись три машины. ЧП произошло на 96-м километре дороги Ростов - Волгодонск 13 мая около 21 часа.

По предварительной информации, мужчина за рулем «Мазды» не справился с управлением. Иномарка врезалась в «Ладу Приору», которую вел 38-летний шофер. Его легковушка в свою очередь въехала в «ВАЗ-21099». На ней двигался 52-летний водитель.

- В результате столкновения пострадал 71-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. - Его госпитализировали.

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