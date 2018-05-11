На Дону столкнулись три авто: пострадал пенсионер



В Ростовской области на трассе столкнулись три машины. ЧП произошло на 96-м километре дороги Ростов - Волгодонск 13 мая около 21 часа.



По предварительной информации, мужчина за рулем «Мазды» не справился с управлением. Иномарка врезалась в «Ладу Приору», которую вел 38-летний шофер. Его легковушка в свою очередь въехала в «ВАЗ-21099». На ней двигался 52-летний водитель.



- В результате столкновения пострадал 71-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. - Его госпитализировали.