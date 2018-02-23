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На Дону столкнулись две легковушки: пострадала 27-летняя девушка

На Дону столкнулись две легковушки: пострадала 27-летняя девушка
На Дону столкнулись две легковушки: пострадала 27-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 февраля на автодороге Пешково — Займо-Обрыв в Азовском районе. Об этом сообщает DonDay Азов.

49-летний водитель отечественного автомобиля «Нива» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной «Фольксваген-Тигуан». В результате иномарка врезалась в столб электропередачи.

При аварии пострадала 27-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген-Тигуан». С травмами различной степени ее доставили в больницу.

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