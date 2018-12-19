На Дону спасатели ищут утонувшего рыбака



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести рыбака. Поиски ведут в районе хутора Шмат.



По сообщению собственного источника Rostov.ru, 60-летний дончанин вышел порыбачить на речку. Через какое-то время местные жители увидели, как на воде ходит по кругу моторная лодка. Они вызвали спасательное подразделение.



Специалисты вытащили плавсредство на берег. Осмотрев его, они не обнаружили там людей. Предположительно, хозяин лодки утонул.



Сейчас ведутся поиски рыбака. Периметр исследуемой территории составляет 2-3 километра в длину и 300 метров в ширину.



Источник отметил, что найти тело практически невозможно. Это объясняется тем, что лодка была найдена ниже по течению от того места, где она, предположительно, вышла на воду. Тело же могло отнести ещё дальше.