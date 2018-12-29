На Дону следователи проводят проверку по факту гибели в водоеме девятилетней девочки



Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели девятилетней девочки. Происшествие случилось 2 января в поселке Сосенки Цимлянского района.



По версии следствия, девочка пришла к реке Кумшак со своей 12-летней сестрой. Девочки вышли на неокрепший лед, который стал трескаться. Через какое-то время школьницы провалились под лед и стали тонуть.



Старшую успели спасти подоспевшие рыбаки, которые проезжали мимо и увидели в воде детей. Младшую, к сожалению, из воды вытащить не удалось. Она погибла до приезда врачей.



- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства.