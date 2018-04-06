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На Дону школьник получил смертельный удар током

На Дону школьник получил смертельный удар током
В Егорлыкском районе Ростовской области 10-летний мальчик мгновенно погиб от удара током. Трагедия случилась в поселке Роговском 8 апреля.

В воскресенье школьник забрался на крышу сельхозсклада. Теряя равновесие, он схватился рукой за провода. Мальчика мгновенно поразил высоковольтный разряд. Удар током оказался несовместимым с жизнью. В больнице школьник скончался.

- Все обстоятельства гибели несовершеннолетнего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

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