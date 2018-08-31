На Дону сгорело несколько дачных домиков, есть пострадавшие



В Ростовской области в воскресенье, 2 сентября, сгорело несколько дачных домиков.



Возгорание началось в садоводческом товариществе «Железнодорожник» в Сальске около половины четвертого дня. Пламя охватило несколько построек. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метров. В результате ЧП пострадали мужчина и женщина.

- На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Причина возгорания устанавливается. Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.