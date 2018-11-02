На Дону сгорел мебельный цех
Цех по изготовлению мебели сгорел в Ростовской области. Пожар произошёл ночью 7 ноября в Семикаракорске.
Производство было расположено на улице Авилова. Огонь быстро распространился по помещению. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров.
- Прибывшие спасатели локализовали пожар около 3 часов ночи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, - через полчаса возгорание потушили.
В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Специалисты Госпожнадзора устанавливают причину пожара.