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На Дону сгорел мебельный цех

На Дону сгорел мебельный цех

Цех по изготовлению мебели сгорел в Ростовской области. Пожар произошёл ночью 7 ноября в Семикаракорске.

Производство было расположено на улице Авилова. Огонь быстро распространился по помещению. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров.
- Прибывшие спасатели локализовали пожар около 3 часов ночи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, - через полчаса возгорание потушили.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Специалисты Госпожнадзора устанавливают причину пожара.

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