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На Дону разыскивают водителя ВАЗа, сбившего насмерть пенсионерку

На Дону разыскивают водителя ВАЗа, сбившего насмерть пенсионерку
На Дону разыскивают водителя ВАЗа, сбившего насмерть пенсионерку. ДТП произошло 15 декабря около 18.30. На 64-м километре трассы Титов - Потапов 69-летняя женщина и ее муж вышли из автобуса и направились в сторону хутора Потапов.

Неожиданно пенсионерка решила перейти дорогу. В это время по трассе двигался автомобилист на ВАЗе. Водитель легковушки не смог избежать столкновения, сбил пенсионерку, а затем уехал с места ДТП.

Мужчина вызвал своей супруге скорую помощь. Прибывшие врачи госпитализировали ее. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии. Если у вас есть информация об этом ДТП, позвоните в ГИБДД по номерам: 88639-27-75-84, 88639-27-76-05, 102, 88639-29-02-02.

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