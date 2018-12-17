На Дону разыскивают водителя ВАЗа, сбившего насмерть пенсионерку



На Дону разыскивают водителя ВАЗа, сбившего насмерть пенсионерку. ДТП произошло 15 декабря около 18.30. На 64-м километре трассы Титов - Потапов 69-летняя женщина и ее муж вышли из автобуса и направились в сторону хутора Потапов.



Неожиданно пенсионерка решила перейти дорогу. В это время по трассе двигался автомобилист на ВАЗе. Водитель легковушки не смог избежать столкновения, сбил пенсионерку, а затем уехал с места ДТП.



Мужчина вызвал своей супруге скорую помощь. Прибывшие врачи госпитализировали ее. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в больнице.



Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии. Если у вас есть информация об этом ДТП, позвоните в ГИБДД по номерам: 88639-27-75-84, 88639-27-76-05, 102, 88639-29-02-02.