На Дону разыскивают троих подозреваемых, забивших до смерти молодого человека в Таганроге





В Ростовской области разыскивают троих мужчин, подозреваемых в убийстве жителя Таганрога.



По предварительным данным, вечером 25 августа 31-летний таганрожец Александр В. отдыхал в одном из заведений города. На улице возле кафе у мужчины произошла ссора с компанией молодых людей. Потасовка переросла в драку. Троица набросилась на парня и жестоко избила его, сообщает DonDay.ru.



Нападавшие остановились только после того, как молодой человек перестал шевелиться. Компания бросила истекающего кровью Александра на улице. «Скорую» ему вызвали случайные прохожие.



Всю ночь врачи пытались спасти таганрожца, однако все попытки оказались безуспешными. Утром 25 августа он умер, не приходя в сознание.



Полицейские установили личности подозреваемых. Они объявлены в розыск. Двое из них - жители Таганрога, третий - уроженец села Николаевка Неклиновского района.



Согласно ориентировкам разыскиваются Давид, Андрей-оглы и Богдан-оглы. Первому на вид - 18-20 лет, худощавого телосложения, смуглый, короткие чёрные волосы, карие глаза.



Андрею-оглы на вид - 30-33 года, плотного телосложения, смуглая кожа, короткие чёрные волосы, тёмно-карие глаза.

Богдан-оглы выглядит на 22-24 года. У него худощавое телосложение, короткие чёрные волосы, тёмно-карие глаза. Может носить бороду и усы.



Всех, кто что-то знает о том, где могут находиться подозреваемые или видел их, просят сообщить в полицию.