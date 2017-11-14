На Дону разыскивают пропавшую без вести жительницу Новошахтинска





В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести жительницу Новошахтинска.



38-летняя Елена Таран ушла из своего дома около недели назад. До сих пор о том, где она находится её близким ничего не известно. Телефон пропавшей выключен. При себе у неё нет никаких документов. До пропажи она работала в Гуково.



На женщине - 35-40 лет, у неё худощавое телосложение, тёмные волосы. Последний раз пропавшая выходила на связь, когда была в Новошахтинске.



Всех, кто видел Елену Таран или знает, где она может находиться, просьба сообщить Дмитрию Конькову.