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На Дону разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю женщину

На Дону разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю женщину
В Ростовской области родные и полиция разыскивают 64-летнюю женщину. Валентина Николаевна Толстопятенко пропала 24 июля.

Пенсионерка вышла из своего дома в селе Генеральское Родионо-Несветаевского района и не вернулась. Когда родные не смогли самостоятельно найти женщину, они обратились в полицию.

В настоящее время, кроме правоохранителей, к поиску жительницы области подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили ориентировки с приметами пропавшей. Её рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, зелёные глаза, тёмные волосы до плеч.

В день пропажи на Валентине Николаевне было чёрное платье ниже колена, белые тапочки и блестящий разноцветный платок.

Сейчас любая информация может помочь найти пропавшую женщину. Всех, кто видел или знает, где может находиться Валентина Николаевна Толстопятенко, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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