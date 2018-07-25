На Дону разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю женщину



В Ростовской области родные и полиция разыскивают 64-летнюю женщину. Валентина Николаевна Толстопятенко пропала 24 июля.



Пенсионерка вышла из своего дома в селе Генеральское Родионо-Несветаевского района и не вернулась. Когда родные не смогли самостоятельно найти женщину, они обратились в полицию.



В настоящее время, кроме правоохранителей, к поиску жительницы области подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили ориентировки с приметами пропавшей. Её рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, зелёные глаза, тёмные волосы до плеч.



В день пропажи на Валентине Николаевне было чёрное платье ниже колена, белые тапочки и блестящий разноцветный платок.



Сейчас любая информация может помочь найти пропавшую женщину. Всех, кто видел или знает, где может находиться Валентина Николаевна Толстопятенко, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.