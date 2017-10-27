На Дону разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю девушку



В Ростовской области разыскивают пропавшую 18-летнюю жительницу Новошахтинска Екатерину Десятникову.



О том, где находится девушка, ничего неизвестно уже несколько дней. Последний раз её видели 26 октября, когда она садилась в автобус, направлявшийся в Гуково. Екатерина должна была посетить колледж, но в учебном заведении так и не появилась. Екатерина позвонила преподавателям и сказала, что не приедет, так как плохо себя чувствует.



Знакомые девушки сообщили её приметы: невысокого роста, рыжие волосы, голубые глаза. В день пропажи она была в тёмно-зелёной куртке и тёмных джинсах, на шее голубой шарф.



У студентки есть особая примета, она не разговаривает, а шепчет. В горле девушки трубка, ей тяжело дышать. Пропавшая жительница Новошахтинска принимает жизненно важные лекарства, поэтому любое заболевание или пропуск приема препаратов может подорвать хрупкое здоровье девушки.



Всех, кто видел или знает, где может находиться Екатерина Десятникова, просят позвонить по телефону 8 (950)852-98-84.