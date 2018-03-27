На Дону разыскивают пропавших без вести жительницу Волгоградской области и её дочь



В Ростовской области разыскивают без вести пропавших девушку и ее мать из Волгоградской области. В июне 2017 года Светлана Казанкова и её 26-летняя дочь Анастасия Андреева отправились в Ростовскую область и перестали выходить на связь с близкими. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По словам родственницы разыскиваемых, женщины могли уехать в микрорайон Хотунок города Новочеркасска.



- Единственный человек, через которого я могу узнать их номер телефона и, возможно, адрес, ни за что мне об этом не сообщит, - рассказала родная сестра Анастасии — Яна. Девушка отмечает, что у пропавшей остался маленький ребёнок.



Всех, кто видел или знает, где могут находиться женщины, просят позвонить по номеру: 8-905-433-17-49.