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На Дону разыскивают подозреваемых в убийстве 42-летнего мужчины

На Дону разыскивают подозреваемых в убийстве 42-летнего мужчины
В Ростовской области разыскивают подозреваемых в убийстве 42-летнего уроженца станицы Мечетинской Эдуарда Н. Группа неизвестных забила мужчину до смерти.

Дончанин скончался от множественных тупых травм и переломов, сообщает DonDay.ru. 7 августа Эдуард повздорил с подвыпившей компанией. Группа мужчин набросилась на него и жестоко избила. Оставив пострадавшего умирать, налетчики скрылись.

Более двух недель правоохранители пытаются разыскать виновных в смерти мужчины. Есть информация, что они могут скрываться в другом регионе.

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