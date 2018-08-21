На Дону разыскивают подозреваемых в убийстве 42-летнего мужчины



В Ростовской области разыскивают подозреваемых в убийстве 42-летнего уроженца станицы Мечетинской Эдуарда Н. Группа неизвестных забила мужчину до смерти.



Дончанин скончался от множественных тупых травм и переломов, сообщает DonDay.ru. 7 августа Эдуард повздорил с подвыпившей компанией. Группа мужчин набросилась на него и жестоко избила. Оставив пострадавшего умирать, налетчики скрылись.



Более двух недель правоохранители пытаются разыскать виновных в смерти мужчины. Есть информация, что они могут скрываться в другом регионе.