На Дону разыскивают парня, изнасиловавшего ребенка



В Ростовской области разыскивают подозреваемого, который в 2006 году в Минеральных Водах изнасиловал ребенка. После преступления злоумышленник уехал из поселка, где жил, и подался в бега.



Когда его личность установили, правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.



Позже появилась информация, что подозреваемый находится в Ростовской области и планирует выехать через границу в Украину.



Если вам знакомо лицо на фото, просьба сообщить в полицию по номеру: 02.