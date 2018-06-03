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На Дону разыскивают парня, изнасиловавшего ребенка

На Дону разыскивают парня, изнасиловавшего ребенка
В Ростовской области разыскивают подозреваемого, который в 2006 году в Минеральных Водах изнасиловал ребенка. После преступления злоумышленник уехал из поселка, где жил, и подался в бега.

Когда его личность установили, правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Позже появилась информация, что подозреваемый находится в Ростовской области и планирует выехать через границу в Украину.

Если вам знакомо лицо на фото, просьба сообщить в полицию по номеру: 02.

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