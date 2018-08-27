На Дону разыскивают извращенца, надругавшегося над двумя школьницами



В Ростовской области разыскивают подозреваемого в насильственных действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Мужчина надругался над 14-летней и 15-летней девочками в посёлке Коксовом Белокалитвинского района.



Потерпевшие подростки смогли описать напавшего на них извращенца. По описанию девочек полицейские составили фоторобот. На вид разыскиваемому около 40 лет, славянской внешности, худощавого телосложения. Его рост около 175-180 сантиметров, короткие волосы. В момент нападения преступник был одет в джинсы и белую рубашку, пишет DonDay.ru.



Правоохранители полагают, что подозреваемый мог покинуть Белокалитвинский район и скрыться в другом городе. Всех, кто узнал подозреваемого или встречал подходящего под описание человека, просят позвонить по номеру 02.