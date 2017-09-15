На Дону разыскивают двух налётчиков, избивших и ограбивших хозяев частного дома





В Ростовской области разыскивают двух налётчиков. Мужчины избили и ограбили хозяев частного дома в Сальске.



Разбой произошёл в ночь с 17 на 18 сентября. Преступники в зелёных камуфляжных костюмах и чёрных масках ворвались в дом местных жителей. Там они избили палками хозяев и забрали у них телефоны, планшет, золотые украшения и около 6 тысяч рублей. С места преступления злоумышленники скрылись на машине.



Пострадавшие обратились в полицию и сообщили приметы подозреваемых: оба налётчика худощавого телосложения, рост одного - около 165 сантиметров, второго - около 175 сантиметров.



Задержать грабителей по горячим следам не удалось. Сейчас полицейские ведут розыск подозреваемых на территории области.