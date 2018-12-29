На Дону разыскивают девятилетнюю жительницу Ставрополья



В Ростовской области ищут девятилетнюю Алину Лисицыну. В конце декабря ее видели с родным отцом в городе Сальске.



Как рассказал отчим девочки Игорь, летом 2018 года папа Алины, которого лишили родительских прав, забрал ее к себе и не давал видеться с матерью. Позже он стал скрываться от женщины и не выходил на связь.



- Его видели в Краснодарском крае и на Ставрополье. Он снимал жилье, а когда не было денег, съезжал, не заплатив, - поделился Игорь. - Как нам сказали полицейские, в конце декабря их видели в Сальске.



Сейчас родные Алины бросились на поиски в Ростовской области. Мать девочки обивает пороги всех инстанций, а ее отчим бросил клич в соцсетях. Под хештегом #АлинаМамаТебяИщет он трубит во все трубы и надеется, что ребенок скоро будет дома.



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