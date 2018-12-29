Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону разыскивают девятилетнюю жительницу Ставрополья

На Дону разыскивают девятилетнюю жительницу Ставрополья
В Ростовской области ищут девятилетнюю Алину Лисицыну. В конце декабря ее видели с родным отцом в городе Сальске.

Как рассказал отчим девочки Игорь, летом 2018 года папа Алины, которого лишили родительских прав, забрал ее к себе и не давал видеться с матерью. Позже он стал скрываться от женщины и не выходил на связь.

- Его видели в Краснодарском крае и на Ставрополье. Он снимал жилье, а когда не было денег, съезжал, не заплатив, - поделился Игорь. - Как нам сказали полицейские, в конце декабря их видели в Сальске.

Сейчас родные Алины бросились на поиски в Ростовской области. Мать девочки обивает пороги всех инстанций, а ее отчим бросил клич в соцсетях. Под хештегом #АлинаМамаТебяИщет он трубит во все трубы и надеется, что ребенок скоро будет дома.

Если вам знакомы эти лица на фото, просьба незамедлительно позвонить по номерам: +7-962-402-88-17 или +7-928-029-69-59.
На Дону разыскивают девятилетнюю жительницу Ставрополья

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.