На Дону разыскивают 82-летнюю женщину



На Дону разыскивают 82-летнюю женщину. Жительница Гуково Раиса Конаева ушла из дома 29 декабря и до сих пор о ней ничего не известно.



На вид пенсионерке - 77-80 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. На лице у женщины - родинка возле носа.



В день исчезновения на ней было надето зимнее пальто фиолетового цвета, на голове - красный шерстяной платок.



Если кто-нибудь знает о местонахождении Раисы, просьба позвонить по телефонам: 8-918-532-80-15 (Галина), 8-951-493-91-61 (Татьяна) или 102.