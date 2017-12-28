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На Дону разыскивают 82-летнюю женщину

На Дону разыскивают 82-летнюю женщину
На Дону разыскивают 82-летнюю женщину. Жительница Гуково Раиса Конаева ушла из дома 29 декабря и до сих пор о ней ничего не известно.

На вид пенсионерке - 77-80 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. На лице у женщины - родинка возле носа.

В день исчезновения на ней было надето зимнее пальто фиолетового цвета, на голове - красный шерстяной платок.

Если кто-нибудь знает о местонахождении Раисы, просьба позвонить по телефонам: 8-918-532-80-15 (Галина), 8-951-493-91-61 (Татьяна) или 102.

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