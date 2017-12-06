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На Дону разыскивают 57-летнюю женщину

На Дону разыскивают 57-летнюю женщину
На Дону разыскивают 57-летнюю женщину. Любовь Чеверда ушла из дома 5 декабря, и до сих пор о ней ничего не известно.

На вид пропавшей - 55-60 лет, у нее среднее телосложение, короткие темные волосы.

В день исчезновения пенсионерка была одета в замшевый коричневый плащ, длинную серую юбку и короткие черные сапоги.

Известно, что женщина страдает провалами в памяти.

Всех, кто мог видеть Любовь или знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 852-96-64 или 02.

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