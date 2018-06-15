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На Дону разыскивают 26-летнего военнослужащего

На Дону разыскивают 26-летнего военнослужащего
В Ростовской области родные разыскивают 26-летнего молодого человека. Василий Гончаров пропал 17 июня.

Молодой человек служит в воинской части в Каменске-Шахтинском. На днях парень приехал погостить к родственникам в поселок под Каменском-Шахтинским. Но не прошло и нескольких дней, как Василию позвонили и попросили срочно приехать на работу.

Служащий нашел попутчика и поехал. Водитель остановился примерно на 931-м километре трассы. Василий вышел из машины, и с тех пор о нем ничего не известно.

На вид ему - 24-27 лет, спортивного телосложения, рост - около 190 сантиметров, короткие русые волосы.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Василия, просьба позвонить по номеру: +7-908-176-91-22 или 102.

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