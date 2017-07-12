На Дону разыскивают 17-летнего подростка



На Дону разыскивают 17-летнего подростка. В Шахтах Евгений Щепелев ушел из общежития 12 июля и не вернулся.



- На вид парню - 16-17 лет, его рост - 168-170 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – У подростка худощавое телосложение и светлые волосы средней длины. Он был одет в джинсовые шорты, серую футболку и черные шлепанцы.



Если вам известно местонахождение Евгения Щепелева, сообщите по телефонам: 8 (8636) 23-69-48, 8 (8636) 29-72-90, 8 (8636) 29-73-44, 8-928-147-41-92, 8-928-197-33-49 или 02.