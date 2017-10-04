На Дону разыскивают 13-летнего мальчика, который не вернулся со школы





В Ростовской области разыскивают 13-летнего мальчика. Школьник пропал в Зверево.



Утром 29 сентября Артём Мельников ушёл в школу. После занятий ребёнок домой не вернулся. Уже неделю о том, где находится мальчик, ничего неизвестно.



На вид школьнику 12-13 лет, светлые волосы, голубые глаза. Рост мальчика около 150 сантиметров, худощавого телосложение. В день исчезновения он был одет в школьную форму, куртку и туфли.



Мобильного телефона у подростка с собой не было, он оставил его дома. Спустя несколько дней рюкзак мальчика нашли рядом со школой.



Всех, кто знает, где может находиться Артём Мельников или видел его, просят позвонить по телефонам: 8938-150-75-43 или 02.