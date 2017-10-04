Авторизация

Регистрация


  • USD 57.76
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

На Дону разыскивают 13-летнего мальчика, который не вернулся со школы

На Дону разыскивают 13-летнего мальчика, который не вернулся со школы

В Ростовской области разыскивают 13-летнего мальчика. Школьник пропал в Зверево.

Утром 29 сентября Артём Мельников ушёл в школу. После занятий ребёнок домой не вернулся. Уже неделю о том, где находится мальчик, ничего неизвестно.

На вид школьнику 12-13 лет, светлые волосы, голубые глаза. Рост мальчика около 150 сантиметров, худощавого телосложение. В день исчезновения он был одет в школьную форму, куртку и туфли.

Мобильного телефона у подростка с собой не было, он оставил его дома. Спустя несколько дней рюкзак мальчика нашли рядом со школой.

Всех, кто знает, где может находиться Артём Мельников или видел его, просят позвонить по телефонам: 8938-150-75-43 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.