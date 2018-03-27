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На Дону разыскивается пропавший без вести подросток

На Дону разыскивается пропавший без вести подросток

В Ростовской области разыскивается пропавший подросток из Родионово-Несветайского района. 20 апреля 15-летний Андрей Карабанов ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Обеспокоенные родители обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид 15 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, при волнении неразборчивая речь.
- В день исчезновения подросток был одет в темно-серую куртку, серую толстовку, жилет и брюки, белую рубашку, чёрную обувь, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – С собой у него был синий рюкзак.

Их особых примет – нарост в виде шишки на внутренней стороне правой ладони. Кроме полицейский, к розыску парня подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Всех кому что-нибудь известно о том, где находится Андрей Карабанов или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863 40) 3-02-64 или 02.

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