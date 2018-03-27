На Дону разыскивается пропавший без вести школьник





В Ростовской области родные и полиция разыскивают 13-летнего Константина Котяш.



28 марта около 13 часов мальчик ушёл из своего дома в хуторе Кузнецовка Семикаракорского района и до сих пор не вернулся. Родители школьника обратились в полицию, когда он вечером не вернулся домой.



На вид ребёнку - 13-14 лет, славянской внешности, рост - около 155 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, зелёные глаза, под губой - родинка. В день пропажи он был одет в голубую вязаную шапку, серую куртку, спортивные штаны, на ногах - черные кроссовки с розовыми вставками.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Костя Котяш, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 или 102 - с мобильного.