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На Дону разыскивается пропавший без вести 47-летний мужчина

На Дону разыскивается пропавший без вести 47-летний мужчина
В Ростовской области разыскивается пропавший без вести 47-летний мужчина.

О том, где находится Александр Гапочка, ничего не известно уже три дня. 5 марта мужчина ушёл из своего дома в станице Багаевской и не вернулся обратно. Обеспокоенные родственники разместили в соцсети информацию о пропаже мужчины. У него среднее телосложение, короткие светло-русые волосы, рост средний.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может находиться Александр Гапочка, просят позвонить по телефонам: +7-900-121-09-29, +7-900-121-09-39 или сообщить в полицию.

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