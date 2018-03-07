На Дону разыскивается пропавший без вести 47-летний мужчина



В Ростовской области разыскивается пропавший без вести 47-летний мужчина.



О том, где находится Александр Гапочка, ничего не известно уже три дня. 5 марта мужчина ушёл из своего дома в станице Багаевской и не вернулся обратно. Обеспокоенные родственники разместили в соцсети информацию о пропаже мужчины. У него среднее телосложение, короткие светло-русые волосы, рост средний.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может находиться Александр Гапочка, просят позвонить по телефонам: +7-900-121-09-29, +7-900-121-09-39 или сообщить в полицию.