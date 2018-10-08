На Дону разыскивают пропавшего без вести 46-летнего мужчину с татуировкой



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Аксайского района. 46-летний Дмитрий Науменко ушёл из дома в конце сентября. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.



В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид мужчине - 45-50 лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, волосы прямые, есть лобные залысины.

- Из особых примет: татуировка на среднем пальце правой руки в виде прямоугольника, - добавили в пресс-службе донского главка.



В день пропажи мужчина был одет в светлую клетчатую рубашку, тёмное спортивное трико, резиновые тапочки тёмного цвета.



Всех, кому что-либо известно о том, где находится Дмитрий Науменко или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 427-10-04, 8-961-326-37-88 или 02.