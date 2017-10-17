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На Дону разыскивается девочка-подросток, сбежавшая из больницы

На Дону разыскивается девочка-подросток, сбежавшая из больницы

В Ростовской области разыскивается девочка-подросток, сбежавшая с больницы.

15-летняя Татьяна Черней ушла из отделения детской хирургии центральной городской больницы города Шахты 16 октября. До сих пор о том, где она находится ничего неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на вид девочке - 16-17 лет, рост около 165 сантиметров, плотного телосложения. У школьницы светло-русые волнистые волосы до плеч и серые глаза.
- В день пропажи девочка была одета в серую вязаную кофту и чёрные лосины, - уточнили в донском главке.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Татьяны Черней или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 23-69-48, 29-72-90, 29-73-44, 8-928- 147-41-92, 8-928-908-55-99 или 02 (с мобильного - 102).

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