На Дону пытаются найти 36-летнего мужчину



36-летнего мужчину пытаются найти в донском регионе. Анатолий Березовский вышел из своего дома в Батайске 22 июня. Он сел в черный «Шевроле» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.



Как сообщили в поисковом движении «Лиза Алерт Юг», ростом мужчина примерно 176 сантиметров, плотного телосложения, у него зеленые глаза, светло-русые волосы.



- В день исчезновения пропавший был в светло-серой майке, голубых джинсах и черных сандалиях, - рассказали в отряде. - С собой он взял документы.



Ко всем, кто что-нибудь знает о судьбе мужчины, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 ил 102.