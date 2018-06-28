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На Дону пытаются найти 36-летнего мужчину

На Дону пытаются найти 36-летнего мужчину
36-летнего мужчину пытаются найти в донском регионе. Анатолий Березовский вышел из своего дома в Батайске 22 июня. Он сел в черный «Шевроле» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.

Как сообщили в поисковом движении «Лиза Алерт Юг», ростом мужчина примерно 176 сантиметров, плотного телосложения, у него зеленые глаза, светло-русые волосы.

- В день исчезновения пропавший был в светло-серой майке, голубых джинсах и черных сандалиях, - рассказали в отряде. - С собой он взял документы.

Ко всем, кто что-нибудь знает о судьбе мужчины, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 ил 102.

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